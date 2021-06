Le discoteche ancora chiuse, i gestori: 'Trattati come figli di un Dio minore' (Di venerdì 25 giugno 2021) (Visited 65 times, 83 visits today) Notizie Simili: Olbia capitale tra le città del mirto: si prepara… Dal concerto di Nek allo sport, gli eventi… I 7 errori da evitare quando si va in ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 25 giugno 2021) (Visited 65 times, 83 visits today) Notizie Simili: Olbia capitale tra le città del mirto: si prepara… Dal concerto di Nek allo sport, gli eventi… I 7 errori da evitare quando si va in ...

Advertising

ZenatiDavide : Discoteche chiuse, Cecchetto: Capro espiatorio, ci si vuole lavare la coscienza: ”Mi sembra strano che ancora si pa… - ItaIiaSovrana : RT @DSantanche: Le #discoteche sono state considerate a torto luoghi di contagio. Ad oggi ancora non si sa quando apriranno nonostante vacc… - DSantanche : Le #discoteche sono state considerate a torto luoghi di contagio. Ad oggi ancora non si sa quando apriranno nonosta… - newsbiella : Pasca su discoteche ancora chiuse: trattati come figli di un Dio minore - liamarinii : @sonosimpaticaao tra poco vado al mare e non ho ancora i 18 e mi serve per le discoteche, il bere e un po’ tutto -