Kane, Grealish, Hakimi: tutte le mosse delle big in Premier

Ultime Notizie dalla rete : Kane Grealish Kane, Grealish, Hakimi: tutte le mosse delle big in Premier Nuova puntata di In the Box, il podcast sul calcio inglese, incentrata sul mercato della Premier League. Analizziamo le mosse delle big: dal Manchester City campione che sta provando l'assalto a Kane al Liverpool che ha iniziato potenziando la difesa con Konate, dallo United che punta al colpo Varane al Chelsea che spera di portare a Stamford Bridge Hakimi. Infine, focus sull'Inghilterra che ...

L'Italia è la squadra più squadra nell'Europeo delle superstar ... con i movimenti a liberare spazio nella fascia centrale di Kane e il lavoro di rifinitura dei vari Grealish, Foden, Mount. Senza Sterling, però, quest'Inghilterra avrebbe avuto un percorso diverso ...

