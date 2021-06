Internet, garante privacy: «Per proteggere nostri dati in arrivo due regolamenti Ue» (Di venerdì 25 giugno 2021) «Ci muoviamo in una società digitale che sarà sempre più piena di questi dati, si parla di capitalismo di sorveglianza, capitalismo estrattivo, le piattaforme multilivello, multinazionali, come Google, Apple, Amazon, hanno una massa di dati sterminata che noi nemmeno immaginiamo. Il problema è che l’algoritmo collega o può collegare tutto ciò che noi facciamo: la scelta di un oggetto, la manifestazione di un’emozione, la foto che poniamo. E come si è notato negli Stati Uniti, c’è la possibilità di interferire anche sul voto elettorale orientando gli elettori su una determinata posizione». È quanto ha detto il garante ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 giugno 2021) «Ci muoviamo in una società digitale che sarà sempre più piena di questi, si parla di capitalismo di sorveglianza, capitalismo estrattivo, le piattaforme multilivello, multinazionali, come Google, Apple, Amazon, hanno una massa disterminata che noi nemmeno immaginiamo. Il problema è che l’algoritmo collega o può collegare tutto ciò che noi facciamo: la scelta di un oggetto, la manifestazione di un’emozione, la foto che poniamo. E come si è notato negli Stati Uniti, c’è la possibilità di interferire anche sul voto elettorale orientando gli elettori su una determinata posizione». È quanto ha detto il...

Ultime Notizie dalla rete : Internet garante DAZN, AGCOM per assicurare la miglior trasmissione della Serie A ... utilizzando la rete Internet. Si tratta di una novità che può gravare molto sul regolare funzionamento della rete. A tal proposito è intervenuta l'Autorità Garante per la Garanzia nelle ...

Garante Privacy, illecito il controllo senza limiti della navigazione web Il Garante Privacy ha confermato che non è possibile monitorare la navigazione internet dei lavoratori in modo indiscriminato. Indipendentemente da specifici accordi sindacali, le eventuali attività di ...

Privacy e internet sul lavoro: nuovo stop del Garante Fiscoetasse Garante Privacy, illecito il controllo senza limiti della navigazione web Sanzione da 84000 euro del Garante Privacy nei confronti del Comune di Bolzano, colpevole di controllo indiscriminato sull'attività web dei dipendenti ...

AGCOM: si tuteli la rete dagli streaming DAZN L'AGCOM avvisa DAZN e operatori: si salvaguardi la rete. Di qui la scelta di agire preventivamente, pubblicando un “atto di indirizzo” che costringa le parti a mettere le carte in tavola. “DAZN Edge”) ...

