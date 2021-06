In Sardegna un uomo è morto dopo aver salvato la vita a due ragazze in mare (Di venerdì 25 giugno 2021) Ha messo in salvo due ragazzine che erano in difficoltà nelle acque della Marina di Arbus, nel Sud Sardegna, poi si è sentito male ed è deceduto davanti ai bagnanti che trascorrevano la mattinata nella spiaggia sarda. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio, quando l’uomo, un 65enne, ha notato che le ragazze non riuscivano a tornare a riva nel mare ondoso: si è buttato in acqua, le ha aiutate a raggiungere la spiaggia, quindi si è accasciato. A nulla sono serviti i soccorsi del 118, arrivati sul posto, insieme all’elisoccorso. L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Ha messo in salvo due ragazzine che erano in difficoltà nelle acque della Marina di Arbus, nel Sud, poi si è sentito male ed è deceduto davanti ai bagnanti che trascorrevano la mattinata nella spiaggia sarda. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio, quando l’, un 65enne, ha notato che lenon riuscivano a tornare a riva nelondoso: si è buttato in acqua, le ha aiutate a raggiungere la spiaggia, quindi si è accasciato. A nulla sono serviti i soccorsi del 118, arrivati sul posto, insieme all’elisoccorso. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

