F1 GP Stiria 2021: tre posizioni di penalità in griglia per Bottas per l’incidente in pit-lane (Di venerdì 25 giugno 2021) Tre posizioni di penalità in griglia di partenza per Valtteri Bottas dopo quanto successo durante la prove libere del venerdì in pit-lane. Il pilota finlandese della Mercedes è finito in testa-coda in pit-lane nel GP di Stiria di F1, provocando un grande rischio per l’incolumità di altri piloti e dei meccanici dei team. La manovra è stata considerata pericolosa dagli steward, che hanno usato la mano pesante nei suoi confronti: qualsiasi sarà il suo risultato in qualifica, subirà una penalizzazione di tre posizioni. IL VIDEO ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 giugno 2021) Trediindi partenza per Valtteridopo quanto successo durante la prove libere del venerdì in pit-. Il pilota finlandese della Mercedes è finito in testa-coda in pit-nel GP didi F1, provocando un grande rischio per l’incolumità di altri piloti e dei meccanici dei team. La manovra è stata considerata pericolosa dagli steward, che hanno usato la mano pesante nei suoi confronti: qualsiasi sarà il suo risultato in qualifica, subirà una penalizzazione di tre. IL VIDEO ...

