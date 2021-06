Discoteche, via libera del Cts all’apertura in zona bianca: green pass, registro accessi e ingressi controllati. Ma non c’è ancora la data (Di venerdì 25 giugno 2021) Via libera del Comitato tecnico-scientifico all’apertura delle Discoteche in zona bianca: a quanto si apprende, l’indicazione fornita dagli esperti nel parere che verrà consegnato al Governo è positiva. Ieri sul tema si è tenuto un incontro tra il coordinatore dell’organo consultivo, il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, il ministro Roberto Speranza e i sottosegretari Andrea Costa e Pierpaolo Sileri. Il Cts non indicherà una data per la riapertura, ma in compenso ha fissato alcuni criteri: si potrà entrare solo con il green ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Viadel Comitato tecnico-scientificodellein: a quanto si apprende, l’indicazione fornita dagli esperti nel parere che verrà consegnato al Governo è positiva. Ieri sul tema si è tenuto un incontro tra il coordinatore dell’organo consultivo, il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, il ministro Roberto Speranza e i sottosegretari Andrea Costa e Pierpaolo Sileri. Il Cts non indicherà unaper la riapertura, ma in compenso ha fissato alcuni criteri: si potrà entrare solo con il...

