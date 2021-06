“Devo dire un grazie speciale…” Eleonora Daniele | sorpresa per l’ultimo saluto in diretta

(Di venerdì 25 giugno 2021) Come per molti altri programmi anche per “Storie Italiane” è andata in onda oggi, venerdì 25 giugno, l’ultima puntata di questa stagione. Pere il suo staff è stata una lunga cavalcata. Nelperiodo a farla da padrone è stato senza dubbio il caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo che ha visto recentemente riaprirsi le indagini. Ma sono stati numerosi i protagonisti e gli avvenimenti raccontanti dalla brava conduttrice che ora si appresta a godersi un meritato riposo. A maggior ragione per questa edizione, terminata più tardi rispetto agli altri anni. Nel 2020, ad esempio, ...

Advertising

La7tv : #tagada Claudio #Amendola: 'Ho fatto #Astrazeneca, aspetto la seconda dose. Chi si rifiuta di fare il vaccino è un… - linoscute : che dire minho che ti devo dire - Lumia_loui : Pensando a quando ero a Gallipoli proprio la settimana di battiti, una coincidenza bellissima devo dire - marcarmenix : @RobertoRedSox Se devo dire delusione enorme nella filmografia di Clint sceglierei American Sniper. - SWE4TXSHE : @CARVL1NA di essere sempre trattata di merda dalle persone. del sentirmi dire che non devo sparire, che devo restar… -

Ultime Notizie dalla rete : Devo dire

Il Napoli Online

... Riccardo Ferri, e uno dei candidati a subentrare a Lele Oriali nel caso in cui dovesseaddio ... I MIEI EREDI? - 'Domanda difficile questa, ma seproprio rispondere ti dico che mi rivedo un po'...Tutto ciò per ore di attesa, una delle mie ragazze, non tollerando il forte caldo, ha avuto un malore eche in questo mondo, dove tutti giudicano tutto, esistono ancora persone di cuore, ...Ha solo 16 anni e già sembra avviata verso una carriera sfolgorante come quella di mamma Monica Bellucci: Deva Cassel ci emoziona e ci stupisce a ogni nuova foto che vediamo. L'ultima apparsa in una d ...