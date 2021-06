Covid, la variante Delta preoccupa. Speranza: “Sfida non ancora vinta, usare misure tempestive e scrupolose” (Di venerdì 25 giugno 2021) La variante Delta preoccupa anche in Italia: il ministero della Salute ha diffuso una circolare in cui raccomanda di "continuare a monitorare con grande attenzione la circolazione delle varianti del virus SARS-CoV-2, di rafforzare le attività di tracciamento dei casi e dei contatti di caso e di applicare tempestivamente e scrupolosamente sia le misure di contenimento della trasmissione previste, che le misure di isolamento e quarantena in caso di VOC Delta sospetta o confermata". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 25 giugno 2021) Laanche in Italia: il ministero della Salute ha diffuso una circolare in cui raccomanda di "continuare a monitorare con grande attenzione la circolazione delle varianti del virus SARS-CoV-2, di rafforzare le attività di tracciamento dei casi e dei contatti di caso e di applicare tempestivamente e scrupolosamente sia ledi contenimento della trasmissione previste, che ledi isolamento e quarantena in caso di VOCsospetta o confermata". L'articolo .

