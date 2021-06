“Compagno per tanti anni”. Barbara D’Urso in lutto, il dolore per quella morte inattesa (Di venerdì 25 giugno 2021) È morto a 78 anni il giornalista Giangavino Sulas, esperto di cronaca nera. Classe 1943, Giangavino Sulas ha esercitato la professione di giornalista dal lontano 1975. Inarrestabile e instancabile, la sua penna vanta circa quarantacinque anni di carriera. Un volto diventato noto anche sul piccolo schermo, per numerose ospitate presso i programmi Mediaset, ma anche nei salotti di Barbara D’Urso e non ultimo Quarto Grado. Sulas era nato in Sardegna ed era noto al pubblico televisivo era noto, in particolare, per gli interventi a “Quarto Grado”, “Pomeriggio Cinque”, “Lombardia Nera” e “Iceberg”. Ha lavorato fino ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 giugno 2021) È morto a 78il giornalista Giangavino Sulas, esperto di cronaca nera. Classe 1943, Giangavino Sulas ha esercitato la professione di giornalista dal lontano 1975. Inarrestabile e instancabile, la sua penna vanta circa quarantacinquedi carriera. Un volto diventato noto anche sul piccolo schermo, per numerose ospitate presso i programmi Mediaset, ma anche nei salotti die non ultimo Quarto Grado. Sulas era nato in Sardegna ed era noto al pubblico televisivo era noto, in particolare, per gli interventi a “Quarto Grado”, “Pomeriggio Cinque”, “Lombardia Nera” e “Iceberg”. Ha lavorato fino ...

Advertising

RCalcatelli : domani matrimonio: - inizio 16.30, fine TBC - cappa infernale - no tv per la partita (a me frega zero ma il mio c… - paolorm2012 : RT @PiramideRossa: @MaragnoThomas @clriolo @ItalianPolitics @paolorm2012 @SOLCALIENTE2 @Bulla_Adriano @ilgiornale @GiorgiaMeloni Prima di i… - PiramideRossa : @MaragnoThomas @clriolo @ItalianPolitics @paolorm2012 @SOLCALIENTE2 @Bulla_Adriano @ilgiornale @GiorgiaMeloni Prima… - ClaudioPace : @Compagno_Pert Saresti conforme allo std di alcuni personaggi stranieri che si sono comprati apprezzamenti di terra… - Ang_Bok : @OizaQueensday Sollevi dei punti giusti Oiza, anche sull' essere riusciti a rendere la questione macchiettistica. L… -