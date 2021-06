Bankitalia: con pandemia sospette frodi per 8 mld per forniture sanitarie e aiuti (Di venerdì 25 giugno 2021) Il sospetto arriva dopo aver acceso un faro su 2.277 casi. Un business su cui sarebbero intervenuti anche alcuni politici. Una vicenda inquietante alla vigilia dell'arrivo della prima tranche dei ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 giugno 2021) Il sospetto arriva dopo aver acceso un faro su 2.277 casi. Un business su cui sarebbero intervenuti anche alcuni politici. Una vicenda inquietante alla vigilia dell'arrivo della prima tranche dei ...

Advertising

cldspz : RT @UfficioStampaBI: Grazie alla collaborazione con @ilnotariato, che verrà avviata in occasione di #OttobreEdufin2021, viene rafforzata l’… - Piersergio_ : RT @UfficioStampaBI: Grazie alla collaborazione con @ilnotariato, che verrà avviata in occasione di #OttobreEdufin2021, viene rafforzata l’… - domenichiofalo : RT @UfficioStampaBI: Grazie alla collaborazione con @ilnotariato, che verrà avviata in occasione di #OttobreEdufin2021, viene rafforzata l’… - ilnotariato : RT @UfficioStampaBI: Grazie alla collaborazione con @ilnotariato, che verrà avviata in occasione di #OttobreEdufin2021, viene rafforzata l’… - ErminiaChiodo : RT @UfficioStampaBI: Grazie alla collaborazione con @ilnotariato, che verrà avviata in occasione di #OttobreEdufin2021, viene rafforzata l’… -