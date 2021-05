Tragedia della funivia a Stresa: sono 14 le vittime, morto un bimbo di 6 anni (Di lunedì 24 maggio 2021) Doveva essere una giornata di divertimento e spensieratezza, simbolo di un lento ritorno alla normalità dopo i difficili mesi trascorsi spesso senza poter lasciare il proprio comune. Si è trasformata in una Tragedia. La cabina della funivia che precipita all’improvviso. Forse c’è solo il tempo per rendersi conto di quello che sta succedendo, un dramma di certo per le 14 vittime che hanno visto con i loro occhi la cabina precipitare nel vuoto. sono 14 le persone morte in questo drammatico incidente, anche uno dei due bambini portato in ospedale non ce l’ha fatta, aveva solo 6 anni. Lotta tra la vita e la morte l’altro bambino, che di anni dovrebbe averne 9. Una Tragedia che ci racconta la storia di famiglie uscite una domenica mattina e non più tornate ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 24 maggio 2021) Doveva essere una giornata di divertimento e spensieratezza, simbolo di un lento ritorno alla normalità dopo i difficili mesi trascorsi spesso senza poter lasciare il proprio comune. Si è trasformata in una. La cabinache precipita all’improvviso. Forse c’è solo il tempo per rendersi conto di quello che sta succedendo, un dramma di certo per le 14che hanno visto con i loro occhi la cabina precipitare nel vuoto.14 le persone morte in questo drammatico incidente, anche uno dei due bambini portato in ospedale non ce l’ha fatta, aveva solo 6. Lotta tra la vita e la morte l’altro bambino, che didovrebbe averne 9. Unache ci racconta la storia di famiglie uscite una domenica mattina e non più tornate ...

GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - MISE_GOV : “Sono colpito e profondamente addolorato per la tragedia della #funivia Stresa-Mottarone. Una montagna, per me fami… - TgrRai : Tragedia a Stresa, Lago Maggiore, dove ha ceduto la fune della funivia del Mottarone, e la cabina è precipitata ai… - vampiresflair : La tragedia della funivia ha devastato tutti i nostri cuori - ItaIiaSovrana : RT @GiorgiaMeloni: Immagine straziante. Il nostro cuore e il nostro pensiero a tutte le persone scomparse a causa della tragedia inconcepib… -