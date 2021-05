Tommaso Zorzi | salta il suo primo programma TV? Lo “stop” del numero zero

(Di lunedì 24 maggio 2021), dopo la vittoria del GF Vip e il suo ruolo da opinionista de L’Isola dei Famosi, stava anche per registrare ildel suo nuovosu Italia 1 ma qualcosa è andato storto così come svelano in anteprima i colleghi di Blogo.ilsu Italia 1... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

, dopo la vittoria del GF Vip e il suo ruolo da opinionista de L'Isola dei Famosi , stava anche per registrare il numero zero del suo nuovo programma su Italia 1 ma qualcosa è andato ...All'uscita dalla casa del Gf Vip, alcuni concorrenti, tra cuie Pierpaolo Pretelli, sono state vittime degli scherzi delle Iene. Tra le vittime, anche Stefania Orlando, il cui scherzo, ...Tommaso Zorzi continua a essere al centro della scena mediatica e, in queste ultime ore, sono stati diffusi dei nuovi retroscena legati a quello che sarà il futuro professionale del giovane influencer ...Tommaso Zorzi: salta il suo primo programma televisivo in onda su Italia 1? Lo “stop” del numero zero, ecco cosa sta succedendo.