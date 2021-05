Si decide il futuro dell'Inter: ecco cosa chiede Conte per restare (Di lunedì 24 maggio 2021) Conte incontrerà Zhang per parlare del futuro all'Inter. Il tecnico leccese chiederà alla proprietà determinate condizioni per restare altrimenti sarà addio Leggi su ilgiornale (Di lunedì 24 maggio 2021) Conte incontrerà Zhang per parlare delall'. Il tecnico leccese chiederà alla proprietà determinate condizioni peraltrimenti sarà addio

Advertising

GoalItalia : Obiettivo Champions raggiunto, Pirlo: “Mi vedo al 100% ancora alla Juve, però non sono quello che decide” ???? - Bianca34874951 : RT @impusino: Non c'è futuro senza Antonio Conte (di Matteo Gardelli) - TuttoMercatoWeb : Juve, ora si decide il futuro. Per Tuttosport nessun dubbio su Agnelli, Paratici può lasciare - IononDevo : RT @impusino: Non c'è futuro senza Antonio Conte (di Matteo Gardelli) - impusino : Non c'è futuro senza Antonio Conte (di Matteo Gardelli) -