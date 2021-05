Roma, lo conosce su Facebook e gli consegna 40mila euro: così una donna è finita vittima di una truffa colossale (Di lunedì 24 maggio 2021) Si conoscono su Facebook, lei gli congegna 40mila euro. E’ questa in sintesi la disavventura vissuta da una donna truffata da due stranieri che ora dovranno rispondere del reato di truffa aggravata, resistenza a Pubblico Ufficiale e sostituzione di persona i due cittadini della Costa D’Avorio D.M. e K.F.. Roma, l’amicizia su Facebook poi la truffa I due uomini sono stati arrestati dagli investigatori del commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua. Le indagini sono iniziate dopo che una cittadina italiana aveva presentato una denuncia contro una persona conosciuta su Facebook. Quest’ultima, attraverso artifizi e raggiri, era riuscita a farsi consegnare dalla vittima 40 mila ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 maggio 2021) Si conoscono su, lei gli congegna. E’ questa in sintesi la disavventura vissuta da unata da due stranieri che ora dovranno rispondere del reato diaggravata, resistenza a Pubblico Ufficiale e sostituzione di persona i due cittadini della Costa D’Avorio D.M. e K.F.., l’amicizia supoi laI due uomini sono stati arrestati dagli investigatori del commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua. Le indagini sono iniziate dopo che una cittadina italiana aveva presentato una denuncia contro una persona conosciuta su. Quest’ultima, attraverso artifizi e raggiri, era riuscita a farsire dalla40 mila ...

