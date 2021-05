Recovery: alle 11.30 riunione capi delegazione-Draghi su governance (2) (Di lunedì 24 maggio 2021) (Adnkronos) – Alla cabina di regia parteciperanno anche i ministri Daniele Franco, Vittorio Colao, Roberto Cingolani e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli. Presenti, per le forze di maggioranza, Andrea Orlando, Maria Stella Gelmini, Elena Bonetti, Roberto Speranza, Stefano Patuanelli e Massimo Garavaglia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 24 maggio 2021) (Adnkronos) – Alla cabina di regia parteciperanno anche i ministri Daniele Franco, Vittorio Colao, Roberto Cingolani e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli. Presenti, per le forze di maggioranza, Andrea Orlando, Maria Stella Gelmini, Elena Bonetti, Roberto Speranza, Stefano Patuanelli e Massimo Garavaglia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : Nel Recovery zero case popolari: 2,8 miliardi vanno all’housing sociale. Che piace alle fondazioni ma in 12 anni ha… - KenSharo : New post (Nel Recovery zero case popolari: 2,8 miliardi vanno all'housing sociale. Che piace alle fondazioni ma in… - LUIGILIPRERI : Nel Recovery zero case popolari: 2,8 miliardi vanno all’housing sociale. Che piace alle fondazioni ma in 12 anni ha… - TV7Benevento : Recovery: alle 11.30 riunione capi delegazione-Draghi su governance (2)... - ValeMameli : RT @CarlaKaky: Ennesima perla dell'accozzaglia del #GovernoDellaVergogna: Neanche un Euro per le case popolari nel Recovery Plan nonostante… -