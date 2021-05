Piazza Affari, giornata di dividendi: impatto -0,89% sul FTSE MIB (Di lunedì 24 maggio 2021) (Teleborsa) – giornata di dividendi per Piazza Affari, con la giornata odierna che rappresenta l’appuntamento principale dell’anno (un grande antipasto c’era stato lo scorso 16 aprile. Sono infatti ben 18 le società del FTSE MIB che remunerano gli azionisti, segnalando anche un ritorno alla normalità dopo un 2020 con raccomandazioni (o i divieti nel caso delle banche) a limitare le cedole vista l’incertezza portata dalla pandemia. A causa dello stacco dei dividendi delle 18 blue chip, il calo tecnico in apertura sarà pari a -0,89%. I 18 titoli del paniere principale che staccano una cedola sono: A2A (0,08 euro), Amplifon (0,22), Azimut (1), BPER (0,04), Banca Mediolanum (0,0267), Buzzi Unicem (0,25), DiaSorin (1), Eni (0,24) Generali (1,01), Interpump (0,26), Intesa ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 24 maggio 2021) (Teleborsa) –diper, con laodierna che rappresenta l’appuntamento principale dell’anno (un grande antipasto c’era stato lo scorso 16 aprile. Sono infatti ben 18 le società delMIB che remunerano gli azionisti, segnalando anche un ritorno alla normalità dopo un 2020 con raccomandazioni (o i divieti nel caso delle banche) a limitare le cedole vista l’incertezza portata dalla pandemia. A causa dello stacco deidelle 18 blue chip, il calo tecnico in apertura sarà pari a -0,89%. I 18 titoli del paniere principale che staccano una cedola sono: A2A (0,08 euro), Amplifon (0,22), Azimut (1), BPER (0,04), Banca Mediolanum (0,0267), Buzzi Unicem (0,25), DiaSorin (1), Eni (0,24) Generali (1,01), Interpump (0,26), Intesa ...

