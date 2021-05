Orietta Berti vede i Maneskin e va “sotto un treno” per il batterista | VIDEO (Di lunedì 24 maggio 2021) La passione di Orietta Berti per i Maneskin è nota da tempo, ma ieri ha raggiunto un picco di… fate voi. Dopo la vittoria della band all’Eurovision Song Contest,in collegamento a Che tempo che fa, la cantante va in brodo di giuggione per il batterista Ethan. E lui le risponde che è single Orietta Berti vede i Maneskin e va “sotto un treno” per il batterista VIDEO Tutto inizia quando Orietta Berti invece di fare il gesto “I love You” con tre dita fa le corna ai Maneskin per salutarli. Fabio Fazio la corregge subito e la cantante prima nega tutto “Mi sono dimenticata” e poi apre il pollice come se niente fosse. Ma è solo il principio di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) La passione diper iè nota da tempo, ma ieri ha raggiunto un picco di… fate voi. Dopo la vittoria della band all’Eurovision Song Contest,in collegamento a Che tempo che fa, la cantante va in brodo di giuggione per ilEthan. E lui le risponde che è singlee va “un” per ilTutto inizia quandoinvece di fare il gesto “I love You” con tre dita fa le corna aiper salutarli. Fabio Fazio la corregge subito e la cantante prima nega tutto “Mi sono dimenticata” e poi apre il pollice come se niente fosse. Ma è solo il principio di ...

