Londra, Sasha Johnson aggredita, è in gravissime condizioni: chi è l'attivista di "Black Lives Matter"

Sasha Johnson chi è l'attivista inglese ora in gravissime condizioni? L'aggressione è avvenuta a Southwark, un quartiere nella zona sud di Londra. Sasha Johnson, fortemente coinvolta nel movimento Black Lives Matter è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. La ragazza aveva già ricevuto minacce di morte. 

Sasha Johnson in ospedale per un colpo d'arma da fuoco alla testa

Gli attivisti del partito "Taking the Initiative", attivo nel campo dell'eguaglianza sociale e dei diritti civili, hanno annunciato la triste notizia. Dal partito hanno fatto sapere che "la nostra Sasha Johnson ha subito un colpo d'arma da fuoco alla testa".

