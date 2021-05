L'Hellas difende Juric e attacca Sky. E sui social offese dei tifosi napoletani a Zaccagni

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Hellas difende #Juric e attacca #Sky. E sui social minacce a #Zaccagni - sportli26181512 : L'Hellas difende Juric e attacca Sky. E sui social minacce a Zaccagni: L'Hellas difende Juric e attacca Sky. E sui… - marcovarini : RT @Gazzetta_it: #Hellas difende #Juric e attacca #Sky. E sui social minacce a #Zaccagni - Gazzetta_it : #Hellas difende #Juric e attacca #Sky. E sui social minacce a #Zaccagni -

Ultime Notizie dalla rete : Hellas difende

A seguire è arrivato un tweet dell'a difesa del suo allenatore.Fabio Caressa in studioUgolini e prova a mediare. Ma Juric non ci sta: 'Con lei non parlo, ... il Verona ha poi rimarcato il messaggio: 'Il Presidente Setti eVerona FC, a tutela dei ...Il tecnico scaligero ha interrotto un’intervista perché ha giudicato che la domanda del giornalista al termine della sfida contro il Napoli mancasse di rispetto alla sua squadra ...Dopo la sfuriata di Ivan Juric che ha abbandonato i microfoni di Sky, il Verona ha pubblicato un comunicato per difendere l'allenatore.