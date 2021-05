Italia tutta in zona gialla e dopo sette mesi riaprono le palestre (Di lunedì 24 maggio 2021) Ci siamo: da lunedì 24 maggio l’Italia passa tutta in zona gialla. Il monitoraggio settimanale ha registrato un nuovo calo dell’Rt nazionale (a 0.78 dallo 0.86 della scorsa settimana) e diverse regioni cominciano ad avere i numeri da zona bianca. Il Comitato tecnico scientifico (Cts) dovrà validare i protocolli per le feste post matrimoni, comunioni e cresime, ma anche approvare le regole per tutte le altre attività che ripartiranno a breve. Il calendario delle riaperture fissato dall’ultimo decreto legge prevede quelle delle palestre da lunedì, dopo sette mesi (con lezioni individuali e senza l’uso della doccia); bar e ristoranti al chiuso dal 1° giugno; matrimoni, parchi tematici e centri congressi dal 15; corsi di formazione, sale ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 24 maggio 2021) Ci siamo: da lunedì 24 maggio l’passain. Il monitoraggio settimanale ha registrato un nuovo calo dell’Rt nazionale (a 0.78 dallo 0.86 della scorsa settimana) e diverse regioni cominciano ad avere i numeri dabianca. Il Comitato tecnico scientifico (Cts) dovrà validare i protocolli per le feste post matrimoni, comunioni e cresime, ma anche approvare le regole per tutte le altre attività che ripartiranno a breve. Il calendario delle riaperture fissato dall’ultimo decreto legge prevede quelle delleda lunedì,(con lezioni individuali e senza l’uso della doccia); bar e ristoranti al chiuso dal 1° giugno; matrimoni, parchi tematici e centri congressi dal 15; corsi di formazione, sale ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Il tragico incidente alla #funivia Stresa-Mottarone suscita profondo dolore per le vittime e grande a… - RadioItalia : #Eurovision vincono i Maneskin! Tutta l’Italia vince con loro! #escita #Escita2021 @thisismaneskin - matteosalvinimi : La Lega chiede controlli a tappeto in tutta Italia, basta coi furbetti del reddito di cittadinanza! - animastonata : RT @lastgiuli: 'vi conviene non fare più errori' tutta Italia da casa: #Eurovision - danygin74 : RT @matteosalvinimi: Una tragedia inaccettabile che lascia senza fiato, tutta l’Italia si unisce in abbraccio e preghiera. -

Ultime Notizie dalla rete : Italia tutta Mario Landi Vaccini anche per gli studenti, da somministrare direttamente nelle E da oggi tutta l'Italia è in zona gialla e punta a un lento ritorno alla normalità, dopo mesi di restrizioni e chiusure. Per sette regioni, c'è anche la possibilità di arrivare in zona bianca entro ...

Appalti e licenziamenti scuotono la maggioranza Pd e Leu hanno chiesto a Draghi di fermarsi, mentre Lega e Forza Italia chiedono di liberalizzare ... Per trovare un punto di caduta digeribile per tutta la maggioranza che lo sostiene, a Draghi servirà ...

Italia tutta gialla, verso la zona bianca entro fine giugno. Tra una settimana le prime tre regioni Il Sole 24 ORE Il piccolo che resta attaccato alla vita Ma ha perso papà, mamma e fratellino La notizia che nessuno vuole ascoltare deve darla una donna, il sindaco di Stresa, Marcella Severino, che scoppia a piangere al passaggio dei carri funebri: fra i morti ci sono dei bambini. Lo annunci ...

"I 60 anni del mio Zagor, eroe d’altri tempi" Il personaggio inventato da Bonelli e Ferri si avvicina al traguardo delle 90mila tavole. L’editor: "Il segreto? La contaminazione dei generi" ...

E da oggil'è in zona gialla e punta a un lento ritorno alla normalità, dopo mesi di restrizioni e chiusure. Per sette regioni, c'è anche la possibilità di arrivare in zona bianca entro ...Pd e Leu hanno chiesto a Draghi di fermarsi, mentre Lega e Forzachiedono di liberalizzare ... Per trovare un punto di caduta digeribile perla maggioranza che lo sostiene, a Draghi servirà ...La notizia che nessuno vuole ascoltare deve darla una donna, il sindaco di Stresa, Marcella Severino, che scoppia a piangere al passaggio dei carri funebri: fra i morti ci sono dei bambini. Lo annunci ...Il personaggio inventato da Bonelli e Ferri si avvicina al traguardo delle 90mila tavole. L’editor: "Il segreto? La contaminazione dei generi" ...