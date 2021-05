Il Covid è scappato da un laboratorio? Il Wsj | “Tre virologi di Wuhan malati a novembre 2019”

(Di lunedì 24 maggio 2021) Roma, 24 mag — Neltredell’Istituto cinese dia disi sono amdi-19 presentando sintomi talmente gravi da richiedere cure ospedaliere. E’ quanto emerge da un rapporto dell’intelligence statunitense finora secretato, e rivelato nei giorni scorsi dal Wall Street Journal. Lo riporta Agi. «Tre ricercatori dell’Istituto dia disi sono amal punto da richiedere assistenza ospedaliera». Lo rivela «un report dell’intelligence degli Stati Uniti — in precedenza secretato — che potrebbe dare ulteriore voce alle richieste sempre più pressanti per un’inchiesta completa» sull’ipotesi «se il virus ...

Advertising

Kikyo91 : Solo gli ingenui credevano che il covid non fosse 'scappato' da qualche laboratorio... - Damianodanny1 : TESORO, MI È SCAPPATO IL VIRUS - 3 RICERCATORI ISTITUTO DI VIROLOGIA DI WUHAN SI SONO AMMALATI A NOVEMBRE DEL 2019… - Marco1999Busa : RT @TWDDarylRick: Trump aveva ragioni da vendere, la traduzione esatta del Covid-19 è: CHINA VIRUS TRE RICERCATORI DELL’ISTITUTO DI VIROLOG… - adrianobusolin : RT @TWDDarylRick: Trump aveva ragioni da vendere, la traduzione esatta del Covid-19 è: CHINA VIRUS TRE RICERCATORI DELL’ISTITUTO DI VIROLOG… - TWDDarylRick : Trump aveva ragioni da vendere, la traduzione esatta del Covid-19 è: CHINA VIRUS TRE RICERCATORI DELL’ISTITUTO DI V… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scappato

Ne ha parlato il Wall Street Journal , che spinge per avviare un'indagine più completa allo scopo di appurare se il virus- 19 possa essere davveroda un laboratorio. Ma cosa contiene ......Institute of Allergy and Infections Diseases) aveva rivelato all'Agi che la tesi del virus... Tre ricercatori cinesi malati dia novembre 2019: Science e i venti studiosi mondiali Poi ci ...Ne ha parlato il Wall Street Journal. Una tesi che alimenta pressanti richieste per avviare un'indagine più completa allo scopo di appurare se il virus possa essere davvero scappato dal laboratorio ...Ne ha parlato il Wall Street Journal. Una tesi che alimenta pressanti richieste per avviare un'indagine più completa allo scopo di appurare se il virus possa essere davvero scappato dal laboratorio ...