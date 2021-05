Gazzetta: in Champions quattro squadre del Nord, il Centro-Sud è fuori (Di lunedì 24 maggio 2021) La Gazzetta dello sport scrive in proposito dell’esito della lotta Champions. E fornisce anche una chiave politico-territoriale La squadra di Gattuso si è trovata davanti un Verona motivato che ha lottato e difeso il pari senza regalare nulla. Nelle ultime otto partite i gialloblù avevano messo insieme tre punti, frutto di tre pareggi e cinque sconfitte. Forse il Napoli ha pensato che l’impegno fosse facile e la vittoria scontata: la realtà è stata amarissima per Gattuso che lascia al quinto posto e non riesce a regalare a tifosi e città la Champions. Però il Napoli, che aveva il destino nelle proprie mani, deve recitare solo il mea culpa: aveva il calendario migliore, ma nelle ultime cinque gare ha pareggiato in casa con Cagliari e Verona. Senza Napoli, Lazio e Roma, il Centro-sud esce dalla ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 24 maggio 2021) Ladello sport scrive in proposito dell’esito della lotta. E fornisce anche una chiave politico-territoriale La squadra di Gattuso si è trovata davanti un Verona motivato che ha lottato e difeso il pari senza regalare nulla. Nelle ultime otto partite i gialloblù avevano messo insieme tre punti, frutto di tre pareggi e cinque sconfitte. Forse il Napoli ha pensato che l’impegno fosse facile e la vittoria scontata: la realtà è stata amarissima per Gattuso che lascia al quinto posto e non riesce a regalare a tifosi e città la. Però il Napoli, che aveva il destino nelle proprie mani, deve recitare solo il mea culpa: aveva il calendario migliore, ma nelle ultime cinque gare ha pareggiato in casa con Cagliari e Verona. Senza Napoli, Lazio e Roma, il-sud esce dalla ...

