Forte Village, il team vaccinato a Monaco di Baviera: un'estate in totale sicurezza (Di lunedì 24 maggio 2021) Venerdì 21 maggio, alla vigilia della riapertura della stagione 2021, Forte Village è diventato per la seconda volta un antesignano a livello mondiale della ripartenza all'insegna della più totale sicurezza. Pioniere, lo scorso anno, nello sviluppo di un Protocollo Covid Protection – validato da un comitato medico-scientifico -, diventato un case study di successo a livello internazionale, Forte Village ha voluto poter rinnovare agli ospiti attesi nei prossimi mesi la promessa di una vacanza unica, nel più totale rispetto della propria e altrui salute. Obiettivo che ha richiesto un atto di coraggiosa intraprendenza imprenditoriale e ha condotto alla definizione di un progetto pilota, che venerdì ha permesso di portare – grazie all'organizzazione di voli internamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) Venerdì 21 maggio, alla vigilia della riapertura della stagione 2021,è diventato per la seconda volta un antesignano a livello mondiale della ripartenza all'insegna della più. Pioniere, lo scorso anno, nello sviluppo di un Protocollo Covid Protection – validato da un comitato medico-scientifico -, diventato un case study di successo a livello internazionale,ha voluto poter rinnovare agli ospiti attesi nei prossimi mesi la promessa di una vacanza unica, nel piùrispetto della propria e altrui salute. Obiettivo che ha richiesto un atto di coraggiosa intraprendenza imprenditoriale e ha condotto alla definizione di un progetto pilota, che venerdì ha permesso di portare – grazie all'organizzazione di voli internamente ...

Advertising

mannu_piero : @signori_massimo @FeelFilippo Al Forte Village, il resort più prestigioso al mondo, di proprietà di Gazprom, la sec… - IlFattoNisseno : Calcio, Nazionale verso Europeo: seconda dose vaccino, poi raduno Forte Village - iamjohnnystone : Ancora non ci posso pensare. A parte l'allenatore, una squadra di invertebrati, di meduse. Scesi in campo senza mor… - youtgnet : Il cammino degli Europei dell'Italia parte dalla Sardegna: da oggi raduno al Forte Village - sportli26181512 : Italia, i convocati di Mancini per il ritiro prima dell'amichevole contro San Marino: In attesa di comunicare i 26… -