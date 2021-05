Domenica Live, Matteo Bassetti in tv con la moglie e la Lucarelli lo ridicolizza “Come un tronista … che imbarazzo …” (Di lunedì 24 maggio 2021) Ieri a Domenica Live, la trasmissione di Barbara D’Urso che va in onda la Domenica pomeriggio in concorrenza con Domenica In di Mara Venier, ha ospitato, per la prima volta, il prof. Matteo Bassetti con la moglie, Maria Chiara. Bassetti, che è il primario infettivologo del San Martino di Genova, ha deciso di far conoscere a tutti la moglie, una bellissima donna. Durante questa ospitata non si è parlato di covid ma solo della vita privata di Bassetti. Barbara D’Urso fa delle domande molto personali alla moglie di Bassetti Barbara D’Urso ha chiesto alla moglie di Bassetti: “Maria Chiara, sai che è considerato il più sexy dei virologi? Sei gelosa?” e la ... Leggi su cityroma (Di lunedì 24 maggio 2021) Ieri a, la trasmissione di Barbara D’Urso che va in onda lapomeriggio in concorrenza conIn di Mara Venier, ha ospitato, per la prima volta, il prof.con la, Maria Chiara., che è il primario infettivologo del San Martino di Genova, ha deciso di far conoscere a tutti la, una bellissima donna. Durante questa ospitata non si è parlato di covid ma solo della vita privata di. Barbara D’Urso fa delle domande molto personali alladiBarbara D’Urso ha chiesto alladi: “Maria Chiara, sai che è considerato il più sexy dei virologi? Sei gelosa?” e la ...

chetempochefa : Domenica a #CTCF avremo con noi @MaxGazze live con il nuovo singolo ‘Considerando’, contenuto nell’album ‘La matema… - carmelitadurso : Buongiorno!! E anche ieri un altro grande risultato per Domenica Live con picchi superiori al 16% di share e di olt… - zazoomblog : Domenica Live Matteo Bassetti in tv con la moglie e la Lucarelli lo ridicolizza “Come un tronista … che imbarazzo …… - OptiMagazine : Chiude #domenicalive, l'amaro saluto di #barbaradurso - Pare proprio che per la conduttrice #mediaset sia arrivato… - monica603277441 : POPOLO DI BUFFONI CHE STA DIETRO AD ALTRETTANTI BUFFONI FINTI MEDICI. FATEVI INOCULARE DA QUESTO... IDIOTI! Domenic… -