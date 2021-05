Disastro funivia: a 5 anni ha perso genitori, fratelli e nonni. Il piccolo in coma dopo l’incidente (Di lunedì 24 maggio 2021) Tragedia della funivia di Stresa sul Mottarone, ancora gravi le condizioni del piccolo Eithan. La prognosi per il bambino di 5 anni resta riservata presso l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento, Eithan resta intubato e sedato. E su quella funivia, perdono la vita padre, madre, nonni e anche il piccolo fratellino di soli 2 anni. Eithan Biran è l’unico sopravvissuto della sua famiglia alla strage della funivia di Stresa sul Mottarone. La famiglia del piccolo, di origini israeliane, viveva a Pavia: “Non sapevamo dove si trovasse, abbiamo capito che si trattava di lui quando abbiamo visto che non era nell’elenco delle vittime”, queste le ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 24 maggio 2021) Tragedia delladi Stresa sul Mottarone, ancora gravi le condizioni delEithan. La prognosi per il bambino di 5resta riservata presso l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino.essere stato sottoposto a un delicato intervento, Eithan resta intubato e sedato. E su quella, perdono la vita padre, madre,e anche ilno di soli 2. Eithan Biran è l’unico sopravvissuto della sua famiglia alla strage delladi Stresa sul Mottarone. La famiglia del, di origini israeliane, viveva a Pavia: “Non sapevamo dove si trovasse, abbiamo capito che si trattava di lui quando abbiamo visto che non era nell’elenco delle vittime”, queste le ...

