Covid, ieri 72 decessi: il dato più basso del 2021 (Di lunedì 24 maggio 2021) Il quadro epidemiologico del Covid è sempre più in miglioramento: ieri 72 decessi, il dato più basso dall'inizio del 2021 (Getty Images)Diventa di giorno in giorno sempre più intensa la luce in fondo al tunnel: nelle ultime 24 ore nel nostro Paese sono 3.995 i nuovi casi di positività al Covid 19 contro i 4.717 del precedente monitoraggio. Sono invece 72 le vittime, a fronte delle 125 del giorno precedente, il dato più basso del 2021 e per la seconda volta in pochi giorni sotto quota 100 unità. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>Cuneo, scontro tra auto: morto carbonizzato un uomo Ancora in calo i ricoveri: secondo quanto emerge dal bollettino diramato dal Ministero della Salute, i pazienti che sono ...

