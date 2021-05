Così la cancel culture fa strame di libri e autori (Di lunedì 24 maggio 2021) Impossibile prefigurare dove si fermeranno visto che un editore olandese ha appena manipolato l’Inferno dantesco per salvare Maometto, e William Shakespeare è stato rimosso da alcune scuole americane… Le autorità di Tucson, Arizona, hanno deciso di vietare “La tempesta” in classe e di rimuovere il libro dalle biblioteche scolastiche. Spiega il Wall Street Journal che questo è successo perché uno dei protagonisti è Calibano, uno schiavo nero su un’isola governata da Prospero, il duca di Milano in esilio. Un numero importante di insegnanti si rifiuta di studiare il Bardo, accusando le sue opere di promuovere “misoginia, razzismo, omofobia, classismo…”, racconta lo School Library Journal, secondo cui in molte scuole si stanno abbandonando “Amleto”, “Macbeth” e “Romeo e Giulietta” per “fare spazio a voci moderne, diverse e inclusive”. “Shakespeare era uno strumento ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 24 maggio 2021) Impossibile prefigurare dove si fermeranno visto che un editore olandese ha appena manipolato l’Inferno dantesco per salvare Maometto, e William Shakespeare è stato rimosso da alcune scuole americane… Letà di Tucson, Arizona, hanno deciso di vietare “La tempesta” in classe e di rimuovere il libro dalle biblioteche scolastiche. Spiega il Wall Street Journal che questo è successo perché uno dei protagonisti è Calibano, uno schiavo nero su un’isola governata da Prospero, il duca di Milano in esilio. Un numero importante di insegnanti si rifiuta di studiare il Bardo, accusando le sue opere di promuovere “misoginia, razzismo, omofobia, classismo…”, racconta lo School Library Journal, secondo cui in molte scuole si stanno abbandonando “Amleto”, “Macbeth” e “Romeo e Giulietta” per “fare spazio a voci moderne, diverse e inclusive”. “Shakespeare era uno strumento ...

Femministe vittimistiche. Biancaneve? Faccia la p......a". Le "stoccate" di Natalia Aspesi È un po' quello che accade con le distorsioni della cancel culture : dai libri da censurare alle ... mi va benissimo perché così almeno noi donne non facciamo una brutta figura". Oggi solo "chi non ha ...

Troppo facile amarti in vacanza, Giacomo Bevilacqua: "L'Italia con gli occhi di Linda" Il femminismo non è appannaggio esclusivo delle donne, l'uguaglianza è una lotta che sento così ... La cancel culture esiste? Sul punto si è espresso bene Michele, Zerocalcare su Internazionale . Quando ...

