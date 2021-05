Tragedia Mottarone: il messaggio di cordoglio del Torino (Di domenica 23 maggio 2021) Il Torino esprime il suo cordoglio per la terribile Tragedia della funivia Stresa-Mottarone: il comunicato del club granata Il Torino esprime il cordoglio per la Tragedia del Mottarone in cui 12 persona hanno perso la vita. Prima delle gare di Serie A, questa sera, sarà osservato un minuto di silenzio. La nota del Torino. «Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente addolorati per l’immane Tragedia, esprimono il cordoglio e l’affettuosa vicinanza alle famiglie delle vittime coinvolte nell’incidente della funivia Stresa-Mottarone». Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente addolorati per ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Ilesprime il suoper la terribiledella funivia Stresa-: il comunicato del club granata Ilesprime ilper ladelin cui 12 persona hanno perso la vita. Prima delle gare di Serie A, questa sera, sarà osservato un minuto di silenzio. La nota del. «Il Presidente Urbano Cairo e tutto ilFootball Club, profondamente addolorati per l’immane, esprimono ile l’affettuosa vicinanza alle famiglie delle vittime coinvolte nell’incidente della funivia Stresa-». Il Presidente Urbano Cairo e tutto ilFootball Club, profondamente addolorati per ...

GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - borghi_claudio : Forse una tragedia potrebbe anche un momento di riflessione su alcune oscenità del nostro passato come ad esempio l… - TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - johnnyaielloo : RT @GiuliaSalemi93: Che tragedia... un pensiero per le 12 persone che non ce l'hanno fatta ed una preghiera per i 2 bambini che stanno comb… - Sofia_1_vv : RT @TorinoFC_1906: Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente addolorati per l'immane tragedia, esprimono il… -