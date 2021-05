Tassa successione e dote per giovani, Letta: “Va in riforma fiscale complessiva” (Di domenica 23 maggio 2021) Enrico Letta torna sulla sua proposta di una Tassa di successione e di una dote per i maggiorenni. “Ho fatto questa proposta per il motivo per cui sono tornato in politica, mi sono detto il nostro paese deve tornare a essere attrattivo per i giovani, mi sono detto ‘voglio fare tutto il possibile per i giovani'”, ha detto il segretario del Pd ospite di ‘Che tempo che fa’, su Rai 3. “Questo intervento deve entrare in una riforma fiscale complessiva, ne ho parlato con Draghi”, spiega Letta. “Questa dote di 10mila euro” deve andare “per ogni ragazzo, la metà dei 18enni, si tratta di soldi vincolati, per continuare gli studi, per la casa, oppure per una attività”, aggiunge Letta. “La ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021) Enricotorna sulla sua proposta di unadie di unaper i maggiorenni. “Ho fatto questa proposta per il motivo per cui sono tornato in politica, mi sono detto il nostro paese deve tornare a essere attrattivo per i, mi sono detto ‘voglio fare tutto il possibile per i'”, ha detto il segretario del Pd ospite di ‘Che tempo che fa’, su Rai 3. “Questo intervento deve entrare in una, ne ho parlato con Draghi”, spiega. “Questadi 10mila euro” deve andare “per ogni ragazzo, la metà dei 18enni, si tratta di soldi vincolati, per continuare gli studi, per la casa, oppure per una attività”, aggiunge. “La ...

