Tamponamento tra due auto: muore bambino di 8 anni, la mamma e il fratellino ricoverati in codice rosso (Di domenica 23 maggio 2021) Un bambino di otto anni è morto ieri sera in ospedale a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 16 a Bari. A quanto si apprende, il bambino era a bordo di un'auto ... Leggi su leggo (Di domenica 23 maggio 2021) Undi ottoè morto ieri sera in ospedale a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 16 a Bari. A quanto si apprende, ilera a bordo di un'...

