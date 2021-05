Strage Capaci, alle 17.58 minuto di silenzio in memoria vittime (Di domenica 23 maggio 2021) Il momento solenne è arrivato alle 17.58, l’ora della Strage di Capaci. Davanti all’albero Falcone, a Palermo, è stato osservato un minuto di silenzio in occasione del 29esimo anniversario della morte di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta. Dopo la lettura dei nomi delle vittime delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, è scattato un lungo applauso. mra/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 maggio 2021) Il momento solenne è arrivato17.58, l’ora delladi. Davanti all’albero Falcone, a Palermo, è stato osservato undiin occasione del 29esimo anniversario della morte di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta. Dopo la lettura dei nomi delledelle stragi die di via D’Amelio, è scattato un lungo applauso. mra/vbo/r su Il Corriere della Città.

