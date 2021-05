Sessant'anni di merda d'artista (Di domenica 23 maggio 2021) Nel maggio 1961 Piero Manzoni (1933-1963) realizza novanta scatolette di M’artista, Künstlerscheisse, Merde d’artiste, Artist’s shit. E’ una piccola scatola di metallo che rappresenta l’opera d’arte più irriverente della storia e che anticipa la stagione fortunatissima dell’arte concettuale europea che Manzoni non avrà la fortuna di vivere in pieno scomparendo alla soglia dei 30 anni nel 1963. Ora la sua “merda” sarà celebrata dalla Fondazione Piero Manzoni che ha organizzato diverse iniziative, che andranno da maggio 2021 a maggio 2022, per celebrare e raccontare storia, leggenda e significati della scatoletta. Dal primo maggio 2021 è on line il nuovo sito merdadartista.org, che si arricchirà nel corso dei mesi di nuovi contenuti, creati ad hoc, tra cui la serie “30, 20, 10 minuti di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 23 maggio 2021) Nel maggio 1961 Piero Manzoni (1933-1963) realizza novanta scatolette di M’, Künstlerscheisse, Merde d’artiste, Artist’s shit. E’ una piccola scatola di metallo che rappresenta l’opera d’arte più irriverente della storia e che anticipa la stagione fortunatissima dell’arte concettuale europea che Manzoni non avrà la fortuna di vivere in pieno scomparendo alla soglia dei 30nel 1963. Ora la sua “” sarà celebrata dalla Fondazione Piero Manzoni che ha organizzato diverse iniziative, che andranno da maggio 2021 a maggio 2022, per celebrare e raccontare storia, leggenda e significati della scatoletta. Dal primo maggio 2021 è on line il nuovo sito.org, che si arricchirà nel corso dei mesi di nuovi contenuti, creati ad hoc, tra cui la serie “30, 20, 10 minuti di ...

Sessant'anni fa la Regina Elisabetta a Torino La Voce e il Tempo Sessant'anni di merda d'artista Una piccola scatola di metallo che rappresenta l’opera d’arte più irriverente della storia sarà celebrata dalla Fondazione Manzoni ...

