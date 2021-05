Sei allergico e devi vaccinarti? La Regione dispone percorsi «ad hoc» (Di domenica 23 maggio 2021) Vaccini e allergie: la somministrazione a soggetti con precedenti reazioni ad alimenti, farmaci, insetti, o anche ad altri vaccini, o a soggetti con asma o riniti allergiche, va effettuata seguendo precisi criteri. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 23 maggio 2021) Vaccini e allergie: la somministrazione a soggetti con precedenti reazioni ad alimenti, farmaci, insetti, o anche ad altri vaccini, o a soggetti con asma o riniti allergiche, va effettuata seguendo precisi criteri.

Advertising

Zebratus : @ivocamic @Torex1979 Poi per i guanti, sarà allergico al lattice, infatti nel modulo ti chiedono se sei allergico - AleVirtu : @SADIComic @PieCicci74 niente oh... ma che e sei allergico a informarti delle cose di cui parli? ?? tasso di mortali… - DarkDenic : @latiranna Un amico che lavoro in un parco, dopo il morso di diverse vespe è diventato allergico. Sei stata molto fortunata... ?????? - BiMademoiselle : @EnricoLetta Spero che avrai la decenza di arrivare con i numeri:quanti stronzi milionari dovrebbero crepare l’anno… - figliodelnomade : @Joshirai_ in mezzo al polline di cui sei allergico rido e poi non dicevo mo genio -