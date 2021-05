Schianto violentissimo tra due auto. Dennis, 18 anni, è morto sul colpo. Ricoverati due giovanissimi che viaggiavano con lui (Di domenica 23 maggio 2021) Ancora un terribile incidente, ancora sangue sulle strade italiane. È successo ieri lungo la ex Statale 522 nei pressi della frazione Bivona, nel comune di Vibo Valentia. La vittima si chiamava Dennis Muzzi, aeva solo 18 anni. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, sul quale indagano i carabinieri. A quanto si apprende. Dennis era in auto insieme ad altri due amici quando è avvenuto il violento impatto con un’auto che arrivata da direzione opposta guidata da una ragazza E’ morto sul colpo.Gli altri due giovani, entrambi di Vibo Valentia, sono entrambi gravi con politrauma e si trovano all’ospedale Jazzolino e al Pugliese di Catanzaro. Tantissimi i ricordi arrivati sui social. “Un ragazzo come pochi Tutte le parole del mondo non potrebbero colmare il vuoto che ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Ancora un terribile incidente, ancora sangue sulle strade italiane. È successo ieri lungo la ex Statale 522 nei pressi della frazione Bivona, nel comune di Vibo Valentia. La vittima si chiamavaMuzzi, aeva solo 18. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, sul quale indagano i carabinieri. A quanto si apprende.era ininsieme ad altri due amici quando è avvenuto il violento impatto con un’che arrivata da direzione opposta guidata da una ragazza E’sul.Gli altri due giovani, entrambi di Vibo Valentia, sono entrambi gravi con politrauma e si trovano all’ospedale Jazzolino e al Pugliese di Catanzaro. Tantissimi i ricordi arrivati sui social. “Un ragazzo come pochi Tutte le parole del mondo non potrebbero colmare il vuoto che ...

