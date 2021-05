Ragazza dagli occhi caleidoscopio

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 23 maggio 2021) Sulla copertina del suo ultimo disco, Bingo, Margherita Vicario sbuca fuori da un sipario blu, con un braccio lo tiene stretto dietro la schiena, come un telo per la doccia, con l’altro lancia una manciata di coriandoli. Il teatro per lei è festa, casa, carnevale. E canzoni. Non c’è un suo pezzo che non abbia una drammaturgia, una scenografia e molte voci dentro, che canta quasi sempre e quasi tutte lei. Nella sua musica c’è il mondo. Visto, da vedere, immaginato, forse migliorato. Personale e universale. In ogni pezzo c’è sempre un altrove e un ponte per raggiungerlo, una cartina, il suono dei miscugli e degli incontri. Dal Vaticano fino ad Ankara, Brasilia Copacabana ceni a Milano dormi a Tiguana, da Gioia Tauro vai in Guatemala. Ci sono molte lingue, incluso il greco antico – come Franco Battiato, che è riuscito a cantare il testo originale di un epigramma di Callimaco, ha ...