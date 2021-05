Precipita una funivia a Stresa | ci sono vittime accertate | due bambini trasportati in eliambulanza

Advertising

TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - MediasetTgcom24 : Funivia Stresa-Mottarone, precipita una cabina: almeno 4 vittime #incidenteinmontagna - brunamar14 : RT @TgrRaiPiemonte: +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeggeri… - ippolitipaolo74 : RT @Mariquita_la1a: ?? Precipita una cabina della funivia Stresa-Mottarone: morti e feriti - aokikuchan : RT @TgrRaiPiemonte: +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeggeri… -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita una

Le corse duranoventina di minuti. Il cedimento della fune si è verificato a 300 metri dalla vetta della montagna dove c'è la stazione di arrivo. La cabina è crollata in un tratto boscoso e ...La funivia parte da Stresa , sulla sponda piemontese del lago Maggiore e raggiungemontagna sovrastante in un punto panoramico a circa 1.500 metri di altitudine : èmeta frequentatissima dai ...È drammatico il bilancio a Stresa per la funivia precipitata sul Mottarone ... L’incidente sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago ...Una cabina con a bordo oltre una decina di persone è precipitata per la possibile rottura di una fune di acciaio. Ci sono feriti gravi, tra cui due bambini. Sul posto sono presenti squadre dei vigili ...