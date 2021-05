NBA Playoff 2021: Booker ed Ayton dominano gara-1: Phoenix va sull’1-0 contro i Lakers (Di lunedì 24 maggio 2021) I Phoenix Suns vincono il primo atto della serie contro i Los Angeles Lakers e lo fanno, sorprendentemente senza troppe difficoltà. La compagine di Monty Williams ha regolato i gialloviola con il punteggio di 99-90. Un vantaggio maturato anche grazie alle condizioni non perfette di LeBron James (18+7+11) e Anthony Davis (in palese difficoltà, 13 con 7 rimbalzi) e nonostante un problema al braccio per Chris Paul. Il mattatore per la franchigia dell’Arizona è Devin Booker con 34 punti, 7 rimbalzi e 8 assist, mentre DeAndre Ayton è un’ottima spalla con 21 punti e 16 rimbalzi. Nel secondo tempo i gialloviola rimangono a galla grazie ad un buon Andre Drummond, sempre presente sotto canestro. Poi Dennis Schroder va dentro in layup e riporta i californiani a -7 di distanza (71-64). È, però, solo un ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 maggio 2021) ISuns vincono il primo atto della seriei Los Angelese lo fanno, sorprendentemente senza troppe difficoltà. La compagine di Monty Williams ha regolato i gialloviola con il punteggio di 99-90. Un vantaggio maturato anche grazie alle condizioni non perfette di LeBron James (18+7+11) e Anthony Davis (in palese difficoltà, 13 con 7 rimbalzi) e nonostante un problema al braccio per Chris Paul. Il mattatore per la franchigia dell’Arizona è Devincon 34 punti, 7 rimbalzi e 8 assist, mentre DeAndreè un’ottima spalla con 21 punti e 16 rimbalzi. Nel secondo tempo i gialloviola rimangono a galla grazie ad un buon Andre Drummond, sempre presente sotto canestro. Poi Dennis Schroder va dentro in layup e riporta i californiani a -7 di distanza (71-64). È, però, solo un ...

