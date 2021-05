Napoli - Hellas Verona live 1 - 1 | Faraoni insacca e inguaia il Napoli

(Di domenica 23 maggio 2021) La squadra di Gattuso sta attaccando nel tentativo di tornare in vantaggio. Al 75' ilsfiora il vantaggio: calcio d'angolo dalla destra di Politano per l'inserimento al centro dell'area di ...

Advertising

forumJuventus : È FINITA 1-1 NAPOLI HELLAS VERONA #FinoAllaFine - Palmirobet : RT @forumJuventus: È FINITA 1-1 NAPOLI HELLAS VERONA #FinoAllaFine - Gunawanovix : RT @Info_SerieA: FT: Atalanta 0-2 Milan Bologna 1-4 Juventus Napoli 1-1 Hellas Verona Torino 1-1 Benevento Spezia 2-2 Roma Sassuolo 2-… - germanocassese : RT @forumJuventus: È FINITA 1-1 NAPOLI HELLAS VERONA #FinoAllaFine - napolimagazine : DIRETTA ONLINE - Serie A, Napoli-Hellas Verona 1-1: live report, statistiche, formazioni e dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Hellas

ad_dyn In questi primi minuti di gara ilsta faticando ad aumentare il ritmo della propria manovra offensiva, con i gialloblu che si difendono attentamente. Al 13' cross dalla fascia destra di ...DIRETTAVERONA (RISULTATO 0 - 0): E' INIZIATA LA RIPRESA Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio traedVerona è ancora saldamente bloccato sullo 0 a 0 iniziale. In queste prime battute del secondo tempo, cominciato senza ulteriori sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, sono ...I partenopei hanno faticato a rendersi pericolosi, con gli scaligeri che finora hanno saputo difendersi con ordine creando perfino qualche occasione degna di nota. La squadra di Gattuso è al momento f ...Mentre la squadra di Gattuso spera in una vittoria per centrare l'obiettivo Champions, Juric e compagni tentano il riscatto dopo un girone di ritorno abbastanza disastroso, con una vittoria che manca ...