Mr. Wrong, Can Yaman sarà Ozgur: conosciamolo meglio (Di domenica 23 maggio 2021) A partire dal pomeriggio del 31 di maggio, vedremo in onda su Canale 5 la nuova serie turca Mr. Wrong – Lezioni d'amore. Continua quindi il grande successo dei prodotti turchi nella televisione italiana ma soprattutto continua l'inarrestabile successo di Can Yaman. L'amatissimo attore sarà nuovamente protagonista della fiction e terrà incollati allo schermo tantissimi telespettatori e innumerevoli fan. In questo articolo faremo un focus su Ozgur, il personaggio protagonista di Mr. Wrong, per conoscerlo meglio. La storia inizierà con una serie di sfortunati eventi e delusioni d'amore per Ezgi, la protagonista femminile. Lei e Ozgur si ritroveranno insieme a bordo di un taxi.

Ultime Notizie dalla rete : Wrong Can Fatma Toptas da Cherry Season a Mr Wrong: tutto sul personaggio di Cansu Akman C'è grande attesa per il debutto su Canale5 di Mr Wrong , la nuova Soap con Can Yaman e Ozge Gurel. Nel cast della Soap turca c'è anche un volto noto di Cherry Season . Stiamo parlando di Fatma Toptas , che in Bay Yanlis interpreta la bella Cansu ...

Can Yaman, Mr Wrong: quando inizia la serie? SoloDonna Mr. Wrong, Can Yaman sarà Ozgur: conosciamolo meglio Can Yaman interpreterà Ozgur in Mr. Wrong - Lezioni d'amore: conosciamo meglio il protagonista maschile della serie turca presto su Canale 5 ...

Canale 5: nel palinsesto dell'estate 2021 tornano Can Yaman, Cesare Bocci e Temptation Island Canale 5: fiction, serie tv e film del palinsesto estivo Il palinsesto estivo sarà ricco di serie tv, la più attesa delle quali è la soap turca Mr. Wrong. La fiction prodotta da Fox Turchia avrà come ...

