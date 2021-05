Morte Maradona, la disperazione del medico: “Per me non c’è più pace” (Di domenica 23 maggio 2021) Il medico Leopoldo Luque, tra gli indagati per la Morte di Maradona, si difende in tv: “L’ho aiutato quando molti gli voltavano le spalle” Intervenuto in una trasmissione tv argentina, ‘Vino para vos’, il medico di Maradona, Leopoldo Luque, ha sfogato tutta la tensione dopo aver saputo di essere tra gli indagati per la Morte del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 23 maggio 2021) IlLeopoldo Luque, tra gli indagati per ladi, si difende in tv: “L’ho aiutato quando molti gli voltavano le spalle” Intervenuto in una trasmissione tv argentina, ‘Vino para vos’, ildi, Leopoldo Luque, ha sfogato tutta la tensione dopo aver saputo di essere tra gli indagati per ladel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

