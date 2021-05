Juric litiga con Ugolini e abbandona l’intervista a Sky (Di domenica 23 maggio 2021) Ivan Juric, allenatore del Verona, protagonista di un duro scontro in diretta TV durante l’intervista del post-partita di Napoli-Verona. Una domanda di Massimo Ugolini fa perdere la pazienza al tecnico dei gialloblu, che poi litiga anche con Fabio Caressa e abbandona l’intervista. Nel post partita di Napoli-Verona, ai microfoni di Sky Sport si è presentato all’intervista l’allenatore del Verona, Ivan Juric molto nervoso, che è arrivato ad un violento diverbio con Massimo Ugolini, inviato Sky al Maradona. Ugolini prova a formulare una domanda, solo accennata, in cui intendeva sottolineare che il Verona si era impegnato molto contro il Napoli. Voleva sapere come Juric era riuscito a ... Leggi su ck12 (Di domenica 23 maggio 2021) Ivan, allenatore del Verona, protagonista di un duro scontro in diretta TV durantedel post-partita di Napoli-Verona. Una domanda di Massimofa perdere la pazienza al tecnico dei gialloblu, che poianche con Fabio Caressa e. Nel post partita di Napoli-Verona, ai microfoni di Sky Sport si è presentato all’allenatore del Verona, Ivanmolto nervoso, che è arrivato ad un violento diverbio con Massimo, inviato Sky al Maradona.prova a formulare una domanda, solo accennata, in cui intendeva sottolineare che il Verona si era impegnato molto contro il Napoli. Voleva sapere comeera riuscito a ...

Advertising

fawkes9_guy : RT @napolista: Ugolini prova a chiedergli come ha fatto a motivare la squadra contro il Napoli. Il tecnico si infuria: «Mi manchi di rispet… - kaipsc : RT @napolista: Ugolini prova a chiedergli come ha fatto a motivare la squadra contro il Napoli. Il tecnico si infuria: «Mi manchi di rispet… - Hellasvrnews : Juric litiga con Sky e se ne va durante l'intervista - - AntoninoHetfiel : A Juric gli si fa una domanda semplice e lui, come chi si sente punto, litiga col giornalista e abbandona l'intervi… - iNut : RT @napolista: Ugolini prova a chiedergli come ha fatto a motivare la squadra contro il Napoli. Il tecnico si infuria: «Mi manchi di rispet… -