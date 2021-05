Inter, Handanovic: «Ripartiamo dallo Scudetto. Parata su Chiesa la migliore» (Di domenica 23 maggio 2021) Samir Handanovic ha parlato dopo la vittoria contro l’Udinese e prima della premiazione Scudetto: le sue parole Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Inter-Udinese: le sue dichiarazioni in merito alla vittoria dello Scudetto e alla Parata migliore in stagione. Scudetto – «C’è grande emozione, gioia e felicità. Abbiamo aspettato troppo questo momento, oggi è arrivato il giorno dove saremo premiati e ce lo godiamo. Sarà un punto di partenza». Parata DELLA STAGIONE – «In casa con la Juve, su Chiesa nel secondo tempo». LE DICHIARAZIONI SU InterNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Samirha parlato dopo la vittoria contro l’Udinese e prima della premiazione: le sue parole Samirha parlato ai microfoni di DAZN dopo-Udinese: le sue dichiarazioni in merito alla vittoria delloe allain stagione.– «C’è grande emozione, gioia e felicità. Abbiamo aspettato troppo questo momento, oggi è arrivato il giorno dove saremo premiati e ce lo godiamo. Sarà un punto di partenza».DELLA STAGIONE – «In casa con la Juve, sunel secondo tempo». LE DICHIARAZIONI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

