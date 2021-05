Incidente funivia Mottarone-Stresa, gravissimi i bambini sopravvissuti: uno è in sala operatoria (Di domenica 23 maggio 2021) I due bambini sopravvissuti all’Incidente della funivia Mottarone-Stresa sono in prognosi riservata all’ospedale di Torino, dove i medici hanno aggiornato sulle loro condizioni. I bambini, di età stimata di 9 e 5 anni, non sono ancora stati identificati e quindi non sono stati avvertiti i parenti. Uno dei due sarebbe in condizioni più gravi dell’altro, e avrebbe richiesto la rianimazione appena arrivato all’ospedale. Ora sta subendo un intervento chirurgico, ma entrambi rimangono in pericolo di vita. bambini sopravvissuti all’Incidente della funivia in gravi condizioni Gravissima la condizione dei bambini sopravvissuti all’Incidente della ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 maggio 2021) I dueall’dellasono in prognosi riservata all’ospedale di Torino, dove i medici hanno aggiornato sulle loro condizioni. I, di età stimata di 9 e 5 anni, non sono ancora stati identificati e quindi non sono stati avvertiti i parenti. Uno dei due sarebbe in condizioni più gravi dell’altro, e avrebbe richiesto la rianimazione appena arrivato all’ospedale. Ora sta subendo un intervento chirurgico, ma entrambi rimangono in pericolo di vita.all’dellain gravi condizioni Gravissima la condizione deiall’della ...

Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - Quirinale : #Mattarella: Il tragico incidente alla #funivia Stresa-Mottarone suscita profondo dolore per le vittime e grande a… - RaiNews : Grave incidente sul #Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabin… - CesareOrtis : RT @lucabattanta: @borghi_claudio Approfitto di avere un Parlamentare Lombardo che probabilmente questa storia da conosce. - hereislula : Un francese che gioisce per l’incidente della funivia successo poco fa. Un conto è prendersi in giro per i risultat… -