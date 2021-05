I miei Kallon: passato e presente in rossoblu (Di domenica 23 maggio 2021) Era il 28 febbraio 1998, in campo Genoa-Torino. Io, bambino sugli spalti con mio zio. In campo Mohamed Kallon. 23 anni dopo un altro Kallon con la maglia rossoblu a fare impazzire gli avversari. Il Genoa ha scoperto un altro Kallon. O meglio, lo ha conosciuto meglio. Yayah Kallon ha esordito in prima squadra a Cagliari, dopo un stagione esaltante nella Primavera del Genoa. 9 gol e 7 assist in 21 presenze hanno attirato l’attenzione di Davide Ballardini. Un secondo tempo che ha regalato emozioni, soprattutto per questo ragazzo 19enne con un passato difficile. Un passato fatto di sacrifici, un futuro che però potrebbe riservargli tante soddisfazioni. Solo un fuorigioco e un tiro di poco a lato hanno impedito a Yayah di segnare un gol alla prima occasione in prima ... Leggi su retecalcio (Di domenica 23 maggio 2021) Era il 28 febbraio 1998, in campo Genoa-Torino. Io, bambino sugli spalti con mio zio. In campo Mohamed. 23 anni dopo un altrocon la magliaa fare impazzire gli avversari. Il Genoa ha scoperto un altro. O meglio, lo ha conosciuto meglio. Yayahha esordito in prima squadra a Cagliari, dopo un stagione esaltante nella Primavera del Genoa. 9 gol e 7 assist in 21 presenze hanno attirato l’attenzione di Davide Ballardini. Un secondo tempo che ha regalato emozioni, soprattutto per questo ragazzo 19enne con undifficile. Unfatto di sacrifici, un futuro che però potrebbe riservargli tante soddisfazioni. Solo un fuorigioco e un tiro di poco a lato hanno impedito a Yayah di segnare un gol alla prima occasione in prima ...

