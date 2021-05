GP Montecarlo, Hamilton deluso: “Tanti errori, Ferrari? Cala in gara…” (Di domenica 23 maggio 2021) È il grande deluso delle qualifiche del Gran Premio di Montecarlo. Lewis Hamilton, incredibilmente, si è piazzato lontanissimo dalla pole position (partirà in ottava posizione) che è andata alla Ferrari di Charles Leclerc. Il campione del mondo uscente non ha nascosto la sua frustrazione ammettendo che la Mercedes, questa volta, ha sbagliato strategia. Tra le chiacchiere, però, non è mancata un’innocente frecciatina alla Rossa di Maranello. Riuscirà il leader de Mondiale, in questo circuito difficile in materia di sorpassi, a recuperare posizioni preziosissime nel duello a distanza con il rivale della Red Bull Max Verstappen? Hamilton: “La Ferrari è forte, ma in gara Cala sempre…” Ecco le parole di Lewis Hamilton, campione del mondo in carica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 maggio 2021) È il grandedelle qualifiche del Gran Premio di. Lewis, incredibilmente, si è piazzato lontanissimo dalla pole position (partirà in ottava posizione) che è andata alladi Charles Leclerc. Il campione del mondo uscente non ha nascosto la sua frustrazione ammettendo che la Mercedes, questa volta, ha sbagliato strategia. Tra le chiacchiere, però, non è mancata un’innocente frecciatina alla Rossa di Maranello. Riuscirà il leader de Mondiale, in questo circuito difficile in materia di sorpassi, a recuperare posizioni preziosissime nel duello a distanza con il rivale della Red Bull Max Verstappen?: “Laè forte, ma in garasempre…” Ecco le parole di Lewis, campione del mondo in carica ...

