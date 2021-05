Fifa 21 Server Status | segnalazione problemi tecnici EA Sports

(Di domenica 23 maggio 2021) In questo post vi aggiorneremo su tutte le problematiche, in particolare quelle legate aidi21 e ad eventuali attività di manutenzione messe in atto da EA21:23 maggio: segnalatiaida parte di numerosi utenti. Anche Downdetector sembra confermare. Nessun comunicato al momento da parte L'articolo proviene da FUT Universe.

Advertising

Mtvr15 : @EA_FIFA_Italia Salve, posso sapere cosa hanno fatto i server? Grazie - erosazzurro : @BullaInterista @EASPORTSFIFA @EAHelp Verissimo però mi aspetto che anche loro facciano un grande salto sul gamepla… - Stoupwhiff : Puntuale come ogni lunedì, Electronic Arts ha comunicato il secondo team della stagione (TOTS), il cosiddetto “team… -

Ultime Notizie dalla rete : Fifa Server

Sky Tg24

offline? Ecco la spiegazione approfondimento EA e Origin, risolti i problemi cole Apex Legends online A chiarire il problema è stata direttamente la EA Sports sui canali ...Attenzione alla manutenzione21 e all'intervento suiEA Sports oggi 12 maggio Come stanno le cose? Dando uno sguardo alle varie community social, ho notato che in tanti non riescono a ...Electronic Arts ha ufficilazzito il TOTS (Team of the season) della Liga NOS (il campionato turco) in FIFA 21. Scopriamoli insieme!Da questa mattina, i server di FIFA 21 stanno dando grossi problemi. È arrivato poco fa il comunicato di EA Sports ...