Festa Inter | squadra affacciata da San Siro con la coppa dello scudetto

Advertising

Inter : ?? | FESTA GRANDI RAGAZZI, #FORZAINTER!!! ?????? #IMScudetto ???? #IMInter - DAZN_IT : È festa a San Siro ???? Congratulazioni all'Inter! ??? #IMScudetto #DAZN - Inter : ??? | DICHIARAZIONI '??` ???? ?????????????? ????????????????, ???????????? ???????????? ?? ?????????????????????? ?????? ???? ????????????' ??? Le parole di Steven… - beatone__ : RT @Inter: ??? | DICHIARAZIONI '??` ???? ?????????????? ????????????????, ???????????? ???????????? ?? ?????????????????????? ?????? ???? ????????????' ??? Le parole di Steven #Zhang in occasi… - UgoGeminian : RT @DAZN_IT: È festa a San Siro ???? Congratulazioni all'Inter! ??? #IMScudetto #DAZN -

Ultime Notizie dalla rete : Festa Inter

Lascudetto dell'e' proseguita anche fuori dallo stadio. I giocatori nerazzurri, insieme alla dirigenza e al tecnico Antonio Conte, si sono infatti affacciati da una delle torri di San Siro ...... che a InterTv commenta la fine della stagione culminata con la vittoria dello Scudetto e la... Conte ripercorre i suoi due anni all': "Questo successo lo colloco tra le mie imprese. Non era ...L'allenatore nerazzurro: "Siamo stati bravi tutti, io, i calciatori e il club. In certi momenti vengono dei dubbi ma ho superato tutto e tutti" ...L’Inter continua a festeggiare lo scudetto, i nerazzurri sono stati protagonisti di un campionato veramente entusiasmante e nell’ultima giornata ha vinto nettamente contro l’Udinese con il risultati d ...