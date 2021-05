F1, classifica Costruttori: Red Bull supera Mercedes e va al comando (Di domenica 23 maggio 2021) Per la prima volta nella storia dell'era turbo ibrida della F1, in testa alla classifica Costruttori non c'è la Mercedes o la Ferrari. La Red Bull non primeggiava nella graduatoria a squadre dal 2013, ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 23 maggio 2021) Per la prima volta nella storia dell'era turbo ibrida della F1, in testa allanon c'è lao la Ferrari. La Rednon primeggiava nella graduatoria a squadre dal 2013, ...

Advertising

SkySportF1 : Mondiale 2021: le classifiche dopo il GP di Montecarlo a Monaco #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - infoitsport : Formula 1 | La classifica mondiale piloti e costruttori, dopo il Gp di Monaco F1 2021 a Monte Carlo - UgoBaroni : RT @SkySportF1: Mondiale 2021: le classifiche dopo il GP di Montecarlo a Monaco #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - FrederickSeb : RT @Gianludale27: Norris si è portato al terzo posto in classifica sfruttando i due DNF di Bottas in questo inizio stagione. Per Vettel si… - Gianludale27 : Norris si è portato al terzo posto in classifica sfruttando i due DNF di Bottas in questo inizio stagione. Per Vett… -

Ultime Notizie dalla rete : classifica Costruttori F1, classifica Costruttori: Red Bull supera Mercedes e va al comando Per la prima volta nella storia dell'era turbo ibrida della F1, in testa alla Classifica Costruttori non c'è la Mercedes o la Ferrari. La Red Bull non primeggiava nella graduatoria a squadre dal 2013, ma grazie ai punti di Verstappen e Perez, supera il team di Brackley di un ...

F1. La Ferrari ci ha visto lungo a scegliere Carlos Sainz Perché la Ferrari, con il primo podio stagionale, è riuscita ad allungare sulla McLaren in classifica costruttori, ma avrebbe potuto fare di più se Charles Leclerc fosse partito dalla pole position ...

Formula 1 | La classifica mondiale piloti e costruttori, dopo il Gp di Monaco F1 2021 a Monte Carlo Circus Formula 1 Horner: “Dovevamo fare tanti punti e li abbiamo fatti” Il team principal della Red Bull ha espresso tutta la sua soddisfazione per essere tornati in testa a entrambi i campionati dopo la trionfale campagna monegasca ...

Verstappen vince a Montecarlo davanti a Sainz Max Verstappen sulla Red Bull vince il gran premio di Monaco davanti alla Ferrari di Carlos Sainz, che porta per la prima volta in stagione la Rossa sul podio. Ma il gran premio di Montecarlo resterà ...

Per la prima volta nella storia dell'era turbo ibrida della F1, in testa allanon c'è la Mercedes o la Ferrari. La Red Bull non primeggiava nella graduatoria a squadre dal 2013, ma grazie ai punti di Verstappen e Perez, supera il team di Brackley di un ...Perché la Ferrari, con il primo podio stagionale, è riuscita ad allungare sulla McLaren in, ma avrebbe potuto fare di più se Charles Leclerc fosse partito dalla pole position ...Il team principal della Red Bull ha espresso tutta la sua soddisfazione per essere tornati in testa a entrambi i campionati dopo la trionfale campagna monegasca ...Max Verstappen sulla Red Bull vince il gran premio di Monaco davanti alla Ferrari di Carlos Sainz, che porta per la prima volta in stagione la Rossa sul podio. Ma il gran premio di Montecarlo resterà ...