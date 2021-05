Denise Pipitone, l’ex fidanzato di Jessica: “Coinvolta nel rapimento” (Di domenica 23 maggio 2021) l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi ha rilasciato importanti dichiarazioni a Domenica Live a proposito della drammatica vicenda di Denise Pipitone: “Penso sia Coinvolta nel rapimento”. Al caso Denise Pipitone è stato dedicato ampio spazio anche nell’odierno salotto di Barbara D’Urso. Come annunciato dalla conduttrice di Domenica Live è infatti arrivata l’intervista esclusiva all’ex fidanzato di Jessica, Fabrizio, con una lunga dichiarazione rilasciata a telecamere spente. I nuovi risvolti del caso Denise Pipitone “Dopo quell’occasione dell’11 dicembre 2004 – ha rivelato tale Fabrizio – non avevo mai chiesto a Jessica, ... Leggi su howtodofor (Di domenica 23 maggio 2021)diPulizzi ha rilasciato importanti dichiarazioni a Domenica Live a proposito della drammatica vicenda di: “Penso sianel”. Al casoè stato dedicato ampio spazio anche nell’odierno salotto di Barbara D’Urso. Come annunciato dalla conduttrice di Domenica Live è infatti arrivata l’intervista esclusiva aldi, Fabrizio, con una lunga dichiarazione rilasciata a telecamere spente. I nuovi risvolti del caso“Dopo quell’occasione dell’11 dicembre 2004 – ha rivelato tale Fabrizio – non avevo mai chiesto a, ...

Advertising

QuartoGrado : +++ Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono indagati +++ A #Quartogrado novità clamorose sulla scomparsa di Denis… - MazaraNews : Denise Pipitone, parla l’ex di Jessica Pulizzi: “Ho intuito che aveva commesso qualcosa di grave”, le dichiarazioni… - sandraribi : RT @aureliobosa: I #maneskin chiedono di effettuare il test per dimostrare che il cantante non fa uso di droghe e la bassista non è Denise… - Georgia_world14 : RT @t_imperatrice: ' non basterannooo le scuseee??noooo non basterannooo sia chiarooo??????!!' Cit. la figlia di Battista Ecco n'antra a cui h… - t_imperatrice : ' non basterannooo le scuseee??noooo non basterannooo sia chiarooo??????!!' Cit. la figlia di Battista Ecco n'antra a… -