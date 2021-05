Crollo funivia, Procura indaga per omicidio colposo plurimo (Di domenica 23 maggio 2021) “Per ora procediamo per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose, dobbiamo verificare anche la fattispecie dei reati di attentato alla sicurezza dei trasporti, anche in base alla natura pubblica o meno dell’impianto”. Così il Procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, al termine del sopralluogo al Mottarone dove la caduta della cabina della seggiovia ha causato la morte di quattordici persone. jp/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 maggio 2021) “Per ora procediamo pere lesioni colpose, dobbiamo verificare anche la fattispecie dei reati di attentato alla sicurezza dei trasporti, anche in base alla natura pubblica o meno dell’impianto”. Così iltore di Verbania, Olimpia Bossi, al termine del sopralluogo al Mottarone dove la caduta della cabina della seggiovia ha causato la morte di quattordici persone. jp/vbo/r su Il Corriere della Città.

